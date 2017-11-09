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14:57 (мск), источник: Фонтанка

Около 20 тысяч петербуржцев расплатились по долгам прямо на дороге

С начала 2017 года приставы мобильной группы «Поток» выявили на петербургских дорогах более 20 тысяч автомобилей должников. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба УФССП Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Удалось взыскать в целом более 142 миллионов рублей различных задолженностей. Большая часть из них это долги по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам.

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