Около 20 тысяч петербуржцев расплатились по долгам прямо на дороге
С начала 2017 года приставы мобильной группы «Поток» выявили на петербургских дорогах более 20 тысяч автомобилей должников. Об этом сообщает 9 ноября
С начала 2017 года приставы мобильной группы «Поток» выявили на петербургских дорогах более 20 тысяч автомобилей должников. Об этом сообщает 9 ноября
Удалось взыскать в целом более 142 миллионов рублей различных задолженностей. Большая часть из них это долги по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам.