В Никитском ботаническом саду открыли возрожденный парк Монтедор

Без преувеличения можно сказать, что от уничтожения и застройки парк спасли события Крымской весны. С начала 2000-х под предлогом отсутствия финансирования от Академии аграрных наук Украины в парке перестали ухаживать за растениями, а в 2013 году в Совмине Крыма заговорили о необходимости «инвентаризации» земель Никитского сада. По ее результатам часть земель НБС «утратила» бы свою научную ценность, и вскоре на месте «Монтедора» выросли бы элитные коттеджи. Ведь в нижней части Монтедора уже были возведены дачи экс-нардепа Украины Валерия Хорошковского, экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука, экс-премьера Валерия Пустовойтенко и других известных персон. Но в 2014-м администрация национального научного центра жестко заявила: парк необходимо сохранить.

При его создании в 1947 году архитектор Алексеев и садовник Беляев решили не нарушать естественный крымский пейзаж, а органично вписать в него искусственные посадки.

— Основу насаждений здесь составили, наряду с естественными зарослями дуба пушистого и можжевельников, кедры, сосны, кипарисы, пихты, кизильник, орех, — говорит директор НБС, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. — Подобно «Приморскому», этот парк также примыкает к морю, поэтому он очень красив и уникален в плане ландшафтно-архитектурных решений. Привезенные со всего мира деревья здесь соседствуют с исконно крымскими растениями — можжевельником, дубами и кизильником.

Всего на девяти гектарах парка «Монтедор» сейчас произрастают более 10 тысяч экземпляров древесных растений. Есть и единичные экземпляры растений, которых больше нет в Крыму — к примеру, ливанский дуб, китайский можжевельник Каизука, мексиканский платан, гигантский полушаровидный секвойядендрон. Также в парке произрастает единственная в России рощица кедра короткохвойного: его саженцы выращены из семян, привезенных с Кипра в 1972 году, ровно 45 лет назад.

Для восстановления парка посажены новые цветочные композиции, отремонтированы 2200 погонных метров дорожек. Восстановлены мостики и подпорные стенки, отреставрирован бассейн в центральной части, где высадили 100 кувшинок.

Практически с нуля восстановили и беседку советских времен, украсив ее мексиканской горкой с кактусами опунции.