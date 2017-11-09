В Никитском ботаническом саду открыли возрожденный парк Монтедор
В Никитском ботаническом саду открыт парк Монтедор, что позволило продлить популярный экскурсионный маршрут «Кактусовая оранжерея — райский сад».
В Никитском ботаническом саду открыт парк Монтедор, что позволило продлить популярный экскурсионный маршрут «Кактусовая оранжерея — райский сад».
Без преувеличения можно сказать, что от уничтожения и застройки парк спасли события Крымской весны. С начала 2000-х под предлогом отсутствия финансирования от Академии аграрных наук Украины в парке перестали ухаживать за растениями, а в 2013 году в Совмине Крыма заговорили о необходимости «инвентаризации» земель Никитского сада. По ее результатам часть земель НБС «утратила» бы свою научную ценность, и вскоре на месте «Монтедора» выросли бы элитные коттеджи. Ведь в нижней части Монтедора уже были возведены дачи
При его создании в 1947 году архитектор Алексеев и садовник Беляев решили не нарушать естественный крымский пейзаж, а органично вписать в него искусственные посадки.
— Основу насаждений здесь составили, наряду с естественными зарослями дуба пушистого и можжевельников, кедры, сосны, кипарисы, пихты, кизильник, орех, — говорит директор НБС,
Всего на девяти гектарах парка «Монтедор» сейчас произрастают более 10 тысяч экземпляров древесных растений. Есть и единичные экземпляры растений, которых больше нет в Крыму — к примеру, ливанский дуб, китайский можжевельник Каизука, мексиканский платан, гигантский полушаровидный секвойядендрон. Также в парке произрастает единственная в России рощица кедра короткохвойного: его саженцы выращены из семян, привезенных с Кипра в 1972 году, ровно 45 лет назад.
Практически с нуля восстановили и беседку советских времен, украсив ее мексиканской горкой с кактусами опунции.
— Построили мы и новую беседку на смотровой площадке с видом на Ялту и мыс Мартьян, — продолжает Юрий Плугатарь. — Провели новый водопровод, обеспечивающий циркуляцию воды, почистили прудики, заселили в них красноухих черепах, развели декоративных рыб, а птица нырок и две цапли облюбовали это место самостоятельно.