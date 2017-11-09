Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Американские эксперты удивлены мощью “Буратино” РФ
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Внук Андрея Миронова впервые дал интервью
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:25 (мск), источник: Газета.Ру

Жену Овечкина Шубскую затравили за фото с Бузовой

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская подверглась травле в соцсетях из-за совместного фото с певицей Ольгой Бузовой. Поклонники пишут, что разочаровались в молодой актрисе. Тем временем Овечкин находится в тысячах километрах от супруги и пытается преодолеть кризис вместе со своим клубом «Вашингтон Кэпиталз».

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин переживает нелегкие времена: его клуб плетется в середине турнирной таблицы Восточной конференции после 16 проведенных матчей, и даже 13 голов и пять результативных передач 32-летнего россиянина не помогают исправить ситуацию.

Тем временем супруга хоккеиста 23-летняя актриса и модель Анастасия Шубская занимается развитием своей карьеры в тысячах километрах от суженого, в России.

Не забывает и о светской жизни: в начале ноября она посетила концерт бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, после чего выложила в своем инстаграме пост:

«Спасибо, дорогая, за прекрасный вечер! Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то, что я увидела, как ты отдаешься во время концерта и то, какие эмоции ты вызываешь у людей — подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении! Удачи тебе», — написала Шубская.

Во время загрузки произошла ошибка.

На возлюбленную Овечкина тут же накинулись негодующие пользователи соцсети: некоторым не понравилась столь лестная характеристика Бузовой, к которой многие относятся как к светской львице, прославившейся только за счет брака с футболистом Дмитрием Тарасовым и участия в проекте «Дом-2».

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Что у вас может быть общего с Бузовой?», «Разочаровались в вас», «Бузова — инопланетный мутант, посланный на Землю ради спасения людей. Кто ж виноват, что вселенский разум так и не научился делать хорошие человеческие костюмы… Следующее фото пусть будет в обнимку с Александром Паниным и женой Эмануэля Макрона!», — отмечали подписчики Шубской.

Были и такие, кто пытался защитить своего кумира от нападок:

«А я люблю Бузову! Она лучше многих на нашей эстраде! Видно, что она человек искренний, добрый и очень трудолюбивый. Она еще соберет Олимпийский!»; «Бузова в СПбГУ училась — это один из лучших вузов страны (там Владимир Путин и Дмитрий Медведев учились). Попробуйте хотя бы поступить».

Впрочем, поп-див вряд ли сильно волнует мнение людей под их фотографиями в соцсетях. У Бузовой совсем скоро концерт в Серпухове, а Шубская находится в поисках ролей для киносъемок и активно следит за спортивной карьерой своего супруга, который проводит матчи поздно ночью по московскому времени.

Иногда девушка делится со своими поклонниками радостью от успехов Овечкина.

Например, на старте регулярного чемпионата НХЛ она выкладывала пост с фотографией Александра, чтобы поздравить его с отличным началом сезона: нападающий отличился четырьмя заброшенными шайбами в двух первых матчах, чего не было с 1917 года. Изображение было подписано: «Мой (сердечко) — первый за последние 100 лет!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Шубская рассказывает подписчикам о человеческих качествах Александра. Так, в одной из своих историй в социальной сети Instagram актриса опубликовала принтскрин переписки с мужем, в котором Овечкин рассказал ей о том, что подарил бездомному теплую одежду.

«Зай, сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку», — написал хоккеист. «Бомжу?» — переспросила Шубская.

«Да, здесь (в Канаде — “Газета.Ru”) холодно, мне стало его жалко», — ответил Овечкин.

Эту историю подтвердили и сотрудники одного из местных кафе, написавшие в твиттере своего заведения, что видели, как спортсмен снял с себя куртку и шапку и подарил нищему.

Сам Овечкин заверил, что купил эту одежду в магазине, а не снимал с себя, что, впрочем, нисколько не уменьшает его заслуги. Спортсмен давно известен тем, что занимается благотворительностью, особенно много помогая больным детям, сиротам и инвалидам. Например, в середине октября он неожиданно порадовал своего юного поклонника из канадской провинции Онтарио Алекса Льюи, которому удалось победить рак.

Мальчик рассказал о своем счастье в эфире одной из местных телепрограмм, поведав также, что для выздоровления ему пришлось ампутировать ногу и вставить протез, однако это не помешало ему вернуться к хоккейным тренировкам.

Ведущий спросил Льюи, кто его любимый хоккеист, на что получил твердый ответ: «Алекс Овечкин». В этот момент на экране появился сам российский нападающий:

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, ты недавно смог победить рак. Приглашаю тебя на нашу игру с “Торонто Мейпл Лифс” в ноябре. Очень жду нашей скорой встречи!».

Мальчик не смог сдержать слез радости и пообещал прийти на матч. Встреча с кумиром произойдет 26 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков
Карен Шахназаров о бегстве жены в США
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь