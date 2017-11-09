Жену Овечкина Шубскую затравили за фото с Бузовой
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская подверглась травле в соцсетях
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская подверглась травле в соцсетях
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин переживает нелегкие времена: его клуб плетется в середине турнирной таблицы Восточной конференции после 16 проведенных матчей, и даже 13 голов и пять результативных передач 32-летнего россиянина не помогают исправить ситуацию.
Тем временем супруга хоккеиста 23-летняя актриса и модель Анастасия Шубская занимается развитием своей карьеры в тысячах километрах от суженого, в России.
Не забывает и о светской жизни: в начале ноября она посетила концерт бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, после чего выложила в своем инстаграме пост:
«Спасибо, дорогая, за прекрасный вечер! Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то, что я увидела, как ты отдаешься во время концерта и то, какие эмоции ты вызываешь у людей — подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении! Удачи тебе», — написала Шубская.
На возлюбленную Овечкина тут же накинулись негодующие пользователи соцсети: некоторым не понравилась столь лестная характеристика Бузовой, к которой многие относятся как к светской львице, прославившейся только за счет брака с футболистом Дмитрием Тарасовым и участия в проекте «Дом-2».
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Что у вас может быть общего с Бузовой?», «Разочаровались в вас», «Бузова — инопланетный мутант, посланный на Землю ради спасения людей. Кто ж виноват, что вселенский разум так и не научился делать хорошие человеческие костюмы… Следующее фото пусть будет в обнимку с Александром Паниным и женой Эмануэля Макрона!», — отмечали подписчики Шубской.
Были и такие, кто пытался защитить своего кумира от нападок:
«А я люблю Бузову! Она лучше многих на нашей эстраде! Видно, что она человек искренний, добрый и очень трудолюбивый. Она еще соберет Олимпийский!»; «Бузова в СПбГУ училась — это один из лучших вузов страны (там Владимир Путин и Дмитрий Медведев учились). Попробуйте хотя бы поступить».
Впрочем,
Иногда девушка делится со своими поклонниками радостью от успехов Овечкина.
Например, на старте регулярного чемпионата НХЛ она выкладывала пост с фотографией Александра, чтобы поздравить его с отличным началом сезона: нападающий отличился четырьмя заброшенными шайбами в двух первых матчах, чего не было с 1917 года. Изображение было подписано: «Мой (сердечко) — первый за последние 100 лет!».
Также Шубская рассказывает подписчикам о человеческих качествах Александра. Так, в одной из своих историй в социальной сети Instagram актриса опубликовала принтскрин переписки с мужем, в котором Овечкин рассказал ей о том, что подарил бездомному теплую одежду.
«Зай, сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку», — написал хоккеист. «Бомжу?» — переспросила Шубская.
«Да, здесь (в Канаде — “Газета.Ru”) холодно, мне стало его жалко», — ответил Овечкин.
Эту историю подтвердили и сотрудники одного из местных кафе, написавшие в твиттере своего заведения, что видели, как спортсмен снял с себя куртку и шапку и подарил нищему.
Сам Овечкин заверил, что купил эту одежду в магазине, а не снимал с себя, что, впрочем, нисколько не уменьшает его заслуги. Спортсмен давно известен тем, что занимается благотворительностью, особенно много помогая больным детям, сиротам и инвалидам. Например, в середине октября он неожиданно порадовал своего юного поклонника из канадской провинции Онтарио Алекса Льюи, которому удалось победить рак.
Мальчик рассказал о своем счастье в эфире одной из местных телепрограмм, поведав также, что для выздоровления ему пришлось ампутировать ногу и вставить протез, однако это не помешало ему вернуться к хоккейным тренировкам.
Ведущий спросил Льюи, кто его любимый хоккеист, на что получил твердый ответ: «Алекс Овечкин». В этот момент на экране появился сам российский нападающий:
«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, ты недавно смог победить рак. Приглашаю тебя на нашу игру с “Торонто Мейпл Лифс” в ноябре. Очень жду нашей скорой встречи!».
Мальчик не смог сдержать слез радости и пообещал прийти на матч. Встреча с кумиром произойдет 26 ноября.