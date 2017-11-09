Жену Овечкина Шубскую затравили за фото с Бузовой

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин переживает нелегкие времена: его клуб плетется в середине турнирной таблицы Восточной конференции после 16 проведенных матчей, и даже 13 голов и пять результативных передач 32-летнего россиянина не помогают исправить ситуацию.

Тем временем супруга хоккеиста 23-летняя актриса и модель Анастасия Шубская занимается развитием своей карьеры в тысячах километрах от суженого, в России.

Не забывает и о светской жизни: в начале ноября она посетила концерт бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, после чего выложила в своем инстаграме пост:

«Спасибо, дорогая, за прекрасный вечер! Ты такая хрупкая и ранимая, но в то же время сильная и целеустремленная! И то, что я увидела, как ты отдаешься во время концерта и то, какие эмоции ты вызываешь у людей — подтверждение тому, что ты движешься в правильном направлении! Удачи тебе», — написала Шубская.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbNOP-6Hyxt/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-07T19:58:32+00:00">Ноя 7 2017 в 11:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На возлюбленную Овечкина тут же накинулись негодующие пользователи соцсети: некоторым не понравилась столь лестная характеристика Бузовой, к которой многие относятся как к светской львице, прославившейся только за счет брака с футболистом Дмитрием Тарасовым и участия в проекте «Дом-2».

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Что у вас может быть общего с Бузовой?», «Разочаровались в вас», «Бузова — инопланетный мутант, посланный на Землю ради спасения людей. Кто ж виноват, что вселенский разум так и не научился делать хорошие человеческие костюмы… Следующее фото пусть будет в обнимку с Александром Паниным и женой Эмануэля Макрона!», — отмечали подписчики Шубской.

Были и такие, кто пытался защитить своего кумира от нападок:

«А я люблю Бузову! Она лучше многих на нашей эстраде! Видно, что она человек искренний, добрый и очень трудолюбивый. Она еще соберет Олимпийский!»; «Бузова в СПбГУ училась — это один из лучших вузов страны (там Владимир Путин и Дмитрий Медведев учились). Попробуйте хотя бы поступить».

Впрочем, поп-див вряд ли сильно волнует мнение людей под их фотографиями в соцсетях. У Бузовой совсем скоро концерт в Серпухове, а Шубская находится в поисках ролей для киносъемок и активно следит за спортивной карьерой своего супруга, который проводит матчи поздно ночью по московскому времени.

Иногда девушка делится со своими поклонниками радостью от успехов Овечкина.

Например, на старте регулярного чемпионата НХЛ она выкладывала пост с фотографией Александра, чтобы поздравить его с отличным началом сезона: нападающий отличился четырьмя заброшенными шайбами в двух первых матчах, чего не было с 1917 года. Изображение было подписано: «Мой (сердечко) — первый за последние 100 лет!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ-OXovn2uh/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T03:39:34+00:00">Окт 7 2017 в 8:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Шубская рассказывает подписчикам о человеческих качествах Александра. Так, в одной из своих историй в социальной сети Instagram актриса опубликовала принтскрин переписки с мужем, в котором Овечкин рассказал ей о том, что подарил бездомному теплую одежду.

«Зай, сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку», — написал хоккеист. «Бомжу?» — переспросила Шубская.

«Да, здесь (в Канаде — “Газета.Ru”) холодно, мне стало его жалко», — ответил Овечкин.

Эту историю подтвердили и сотрудники одного из местных кафе, написавшие в твиттере своего заведения, что видели, как спортсмен снял с себя куртку и шапку и подарил нищему.

Сам Овечкин заверил, что купил эту одежду в магазине, а не снимал с себя, что, впрочем, нисколько не уменьшает его заслуги. Спортсмен давно известен тем, что занимается благотворительностью, особенно много помогая больным детям, сиротам и инвалидам. Например, в середине октября он неожиданно порадовал своего юного поклонника из канадской провинции Онтарио Алекса Льюи, которому удалось победить рак.

Мальчик рассказал о своем счастье в эфире одной из местных телепрограмм, поведав также, что для выздоровления ему пришлось ампутировать ногу и вставить протез, однако это не помешало ему вернуться к хоккейным тренировкам.

Ведущий спросил Льюи, кто его любимый хоккеист, на что получил твердый ответ: «Алекс Овечкин». В этот момент на экране появился сам российский нападающий:

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, ты недавно смог победить рак. Приглашаю тебя на нашу игру с “Торонто Мейпл Лифс” в ноябре. Очень жду нашей скорой встречи!».

WATCH: After watching Alex Luey's heroic story, we had a little surprise for him courtesy of his favourite player, @Ovi8. @Capitals pic.twitter.com/tGw49lyrvn — Hometown Hockey (@hometownhockey_) 9 октября 2017 г.