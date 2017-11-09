Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Не явившегося за выигрышем в 506 млн руб. ищет "Почта России"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность полигона ТБО в Сарове Нижегородской области на 30 суток

Арбитражный суд Нижегородской области приостановил деятельность полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Саров на 30 суток. Об этом пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО сообщила 9 ноября 2017 года.

Источник: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Решение суда было принято после требования приостановить работу полигона приволжским департаментом Росприроднадзора в октябре.

Согласно информации, при проведении проверки полигона на Большой Коммунальной, д. 10 был выявлен факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.

Полигон размещен непосредственно на территории ЗАТО Саров, где запрещено захоронение отходов. К тому же этот полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.

По данным Росприроднадзора, объект эксплуатирует муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие. В отношении этой организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий).

Напомним, департамент Росприроднадзора сейчас также проводит проверку на «Игумновском» полигоне и площадке завода «Заря» в Дзержинске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь