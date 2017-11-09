Суд приостановил деятельность полигона ТБО в Сарове Нижегородской области на 30 суток

Источник: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Решение суда было принято после требования приостановить работу полигона приволжским департаментом Росприроднадзора в октябре.

Согласно информации, при проведении проверки полигона на Большой Коммунальной, д. 10 был выявлен факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.

Полигон размещен непосредственно на территории ЗАТО Саров, где запрещено захоронение отходов. К тому же этот полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.

По данным Росприроднадзора, объект эксплуатирует муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие. В отношении этой организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий).