Суд приостановил деятельность полигона ТБО в Сарове Нижегородской области на 30 суток
Арбитражный суд Нижегородской области приостановил деятельность полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Саров на 30 суток. Об этом
Арбитражный суд Нижегородской области приостановил деятельность полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Саров на 30 суток. Об этом
Решение суда было принято после требования приостановить работу полигона приволжским департаментом Росприроднадзора в октябре.
Согласно информации, при проведении проверки полигона на Большой Коммунальной, д. 10 был выявлен факт размещения отходов с грубым нарушением природоохранного законодательства.
Полигон размещен непосредственно на территории ЗАТО Саров, где запрещено захоронение отходов. К тому же этот полигон не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.
По данным Росприроднадзора, объект эксплуатирует муниципальное унитарное
Напомним, департамент Росприроднадзора сейчас также проводит проверку на «Игумновском» полигоне и площадке завода «Заря» в Дзержинске.