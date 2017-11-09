В 44 населенных пунктах Молдовы нет ни одной аптеки
В то время как в Кишиневе аптеки можно встретить на каждом шагу, жителям многих молдавских сел приходится ездить за лекарствами в ближайший райцентр.
В то время как в Кишиневе аптеки можно встретить на каждом шагу, жителям многих молдавских сел приходится ездить за лекарствами в ближайший райцентр.
Несмотря на налоговые льготы, предприниматели не спешат открывать фармпункты в сельской местности. А государственной политики в этой области просто не существует.
«Аптеки нет. Вот мы заболели сегодня, надо сходить к врачу, взять направление. Он напишет
«Почему не работает — я не знаю. Но проблема есть, конечно. Была бы аптека здесь в селе, конечно, это совсем другое, чтобы не ехать
«Дети болеют, а пока мы лекарства приобретем, многое может случиться. Сутки, это точно, пока мы к врачу пойдем, пока очередь пройдем, а потом автобус уже поехал, приехал. На следующий день мы должны поехать и приедем к обеду, а к обеду что, если температура, если чуть что. Тяжело очень», — рассказывают жители села.