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15:21 (мск), источник: Actualitati.md

В 44 населенных пунктах Молдовы нет ни одной аптеки

В то время как в Кишиневе аптеки можно встретить на каждом шагу, жителям многих молдавских сел приходится ездить за лекарствами в ближайший райцентр.

Источник: Actualitati.md

Несмотря на налоговые льготы, предприниматели не спешат открывать фармпункты в сельской местности. А государственной политики в этой области просто не существует.

«Аптеки нет. Вот мы заболели сегодня, надо сходить к врачу, взять направление. Он напишет что-то, и потом надо поехать в Чадыр-Лунгу, купить, и только потом начинать лечиться».

«Почему не работает — я не знаю. Но проблема есть, конечно. Была бы аптека здесь в селе, конечно, это совсем другое, чтобы не ехать куда-то, мучаться. Есть старики, есть которые нуждаются срочно, но не могут ехать».

«Дети болеют, а пока мы лекарства приобретем, многое может случиться. Сутки, это точно, пока мы к врачу пойдем, пока очередь пройдем, а потом автобус уже поехал, приехал. На следующий день мы должны поехать и приедем к обеду, а к обеду что, если температура, если чуть что. Тяжело очень», — рассказывают жители села.

Из-за малых оборотов и низкой платежеспособности жителей сел, фармацевтические кампании не хотят вести бизнес за пределами городов.

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