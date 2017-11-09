Ряд российских сайтов заблокировали в Казахстане
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Ряд российских
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Ряд российских
Для казахстанского пользователя недоступными оказались сайты eksmo.ru, ozon.ru, labirint.ru, book24.ru, а также развлекательная сеть pikabu.ru.
По данным ведомства, ресурсы были заблокированы, так как через них распространялась запрещенная в Казахстане экстремистская литература.
«Решениями судов г. Жезказгана Карагандинской области от
Аналогичным образом была запрещена работа и других порталов, на которых распространялись тексты, запрещенные на территории Казахстана. К примеру, на сайте ficbook.net была опубликована работа «Как сделать простой мобильный детонатор», которая была признана экстремистской еще в 2011 году.
«Сайты мы блокируем по решению судов. Данные ресурсы были заблокированы именно сейчас, так как до этого не были загружены на эти сайты», — уточнили в
В настоящее время ведомством ведется переписка с администрациями указанных