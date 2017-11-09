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15:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ряд российских сайтов заблокировали в Казахстане

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства информации и коммуникации.

Источник: Sputniknews.kz

Для казахстанского пользователя недоступными оказались сайты eksmo.ru, ozon.ru, labirint.ru, book24.ru, а также развлекательная сеть pikabu.ru.

По данным ведомства, ресурсы были заблокированы, так как через них распространялась запрещенная в Казахстане экстремистская литература.

«Решениями судов г. Жезказгана Карагандинской области от 13.03.2013 года и г. Риддера Восточно-Казахстанской области от 07.03.2013 года признана экстремистской и запрещенной к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан книга И… А… Данная книга была размещена на интернет-ресурсе eksmo.ru», — говорится в сообщении министерства.

Аналогичным образом была запрещена работа и других порталов, на которых распространялись тексты, запрещенные на территории Казахстана. К примеру, на сайте ficbook.net была опубликована работа «Как сделать простой мобильный детонатор», которая была признана экстремистской еще в 2011 году.

«Сайты мы блокируем по решению судов. Данные ресурсы были заблокированы именно сейчас, так как до этого не были загружены на эти сайты», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ведомством ведется переписка с администрациями указанных интернет-ресурсов. В случае удаления перечисленных выше незаконных материалов доступ к ним на территории Республики Казахстан будет восстановлен.

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