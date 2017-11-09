NASA рассказало о первой беспилотной миссии Orion на Марс

Источник: NASA

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), как планируют в агентстве, будет запущена с космическим кораблем Orion в рамках разведочной испытательной миссии Exploration Mission-1 (EM-1). Именно она, как уверены в NASA, впоследствии «заложит основу» для первого пилотируемого полета ракеты на Марс, а впоследствии также — регулярных полетов к Луне.

В целом же «тестовая кампания» корабля Orion, как пояснили в NASA, включает в себя наземные испытания, демонстрацию систем на Международной космической станции и беспилотные космические полевые испытания.

Миссия EM-1, в частности, будет заключаться в том, чтобы подтвердить — все системы космического корабля в «реальном космическом пространстве» функционируют так же, как это предусмотрено теоретически, и осуществленный на новой ракете полет на орбиту будет завершен успешно. После этого, уверены специалисты, станет возможным осуществление первого пилотируемого испытательного полета на Марс.

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«Несмотря на то, что возможные риски производства указывают на то, что [беспилотная миссия должна стартовать] в июне 2020 года, агентство [NASA] надеется запустить ее до декабря 2019 года», — рассказал администратор космического агентства Роберт Лайтфут о сроках запуска миссии. Такое стремление специалистов он объяснил тем, что «некоторые из основных выявленных рисков фактически» не были обоснованы и не реализовались. В связи с этим в NASA, как подчеркнул Лайтфут, готовы «внедрить стратегии предотвращения этих рисков» для того, чтобы подтвердить дату запуска беспилотной миссии на Марс в декабре 2019 года. ​ Какие именно риски он имел в виду администратор агентства не уточнил. ​

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Ранее, 29 сентября, проект новой ракетной системы, которая будет доставлять людей на Марс, представил глава компании SpaceX Илон Маск. ​ Транспортная система, по его данным, в будущем сможет использоваться не только для межпланетных полетов, но и для быстрой доставки пассажиров в любую точку планеты. Система, как пояснил Маск, будет основана на проекте новой ракеты BFR. Ее длина превысит 100 м, а диаметр — 9 м. Кроме того, на ракете будет установлен 31 двигатель, а ее полезная нагрузка превысит 4400 т. В целом же космический корабль, согласно проекту, будет вмещать до 120 человек. Все они будут располагаться по трое в каждой из 40 кабин.