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15:06 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений

Новый универсальный препарат можно использовать в сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, акушерстве и гинекологии, в нейрохирургии и пластической хирургии.

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые Новосибирска решили одну из самых актуальных проблем хирургии, связанных с кровотечением и послеоперационными инфекционными осложнениями. Как сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске кандидат медицинских наук Александра Таркова, новое местное кровоостанавливающее средство позволяет избежать послеоперационных осложнений.

«На базе клиники им. Е. Н. Мешалкина совместно с нашими коллегами из Института органической химии мы разработали универсальный препарат, который содержит в своем составе антибиотик ванкомицин и окисленную целлюлозу. Этот препарат быстро и эффективно останавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым. По сравнению с конкурентами мы обладаем рядом преимуществ, среди которых немаловажным является его стоимость», — отметила Таркова.

По словам ученой, предполагаемая стоимость препарата — 1,5 тыс. рублей, тогда как стоимость зарубежных аналогов доходит до 3 тыс. рублей.

Данное средство можно использовать в сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, акушерстве и гинекологии, в нейрохирургии и пластической хирургии. Как говорят разработчики проекта, препарат готов к запуску.

«Были проведены пилотные доклинические испытания, создан прототип, имеется опытное производство, ведутся переговоры с потенциальным индустриальным партнером», — уточнила Таркова.

По данным ученых, ежегодно на территории России выполняется около 18 млн операций, которые практически все проходят с риском кровотечений, приводящих к увеличению срока госпитализаций на четыре дня и стоимости лечения в среднем на 20%. Именно поэтому быстрая и эффективная остановка таких кровотечений для медиков является актуальным вопросом, так как она уменьшает риск осложнений и существенно сокращает расходы на лечение.

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