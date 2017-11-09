Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
Новый универсальный препарат можно использовать в
Новый универсальный препарат можно использовать в
НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые Новосибирска решили одну из самых актуальных проблем хирургии, связанных с кровотечением и послеоперационными инфекционными осложнениями. Как сообщила в четверг в
«На базе клиники им. Е. Н. Мешалкина совместно с нашими коллегами из Института органической химии мы разработали универсальный препарат, который содержит в своем составе антибиотик ванкомицин и окисленную целлюлозу. Этот препарат быстро и эффективно останавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым. По сравнению с конкурентами мы обладаем рядом преимуществ, среди которых немаловажным является его стоимость», — отметила Таркова.
По словам ученой, предполагаемая стоимость препарата — 1,5 тыс. рублей, тогда как стоимость зарубежных аналогов доходит до 3 тыс. рублей.
«Были проведены пилотные доклинические испытания, создан прототип, имеется опытное производство, ведутся переговоры с потенциальным индустриальным партнером», — уточнила Таркова.
По данным ученых, ежегодно на территории России выполняется около 18 млн операций, которые практически все проходят с риском кровотечений, приводящих к увеличению срока госпитализаций на четыре дня и стоимости лечения в среднем на 20%. Именно поэтому быстрая и эффективная остановка таких кровотечений для медиков является актуальным вопросом, так как она уменьшает риск осложнений и существенно сокращает расходы на лечение.