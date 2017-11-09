В Севастополе 10 ноября завоют сирены

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год, 10 ноября 2017 г. с 10:00 до 13:00 будет проводиться комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Севастополя с подачей сигнала «Внимание Всем». Просьба сохранять спокойствие, — сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.