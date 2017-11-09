Свердловские власти отказались примириться с женщиной, удалившей грудь

Источник: РИА Новости

В подтверждение своих слов Бушмаков выложил скан ответа из министерства на его обращение о примирении сторон.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. В настоящее время Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей.

«Прекращение административного спора в связи с признанием иска административными ответчиками или примирением сторон в порядке статьи 304 Кодекса административного судопроизводства РФ не представляется возможным», — говорится в ответе минсоцполитики.