Театральная площадь в Ростове будет перекрыта во время ЧМ-2018

Напомним, что на Театральной площади во время ЧМ-2018 расположится фан-зона для болельщиков, поэтому движение там будет перекрыто на все время проведения турнира.

Кроме того, Евгений Лебедев рассказал, что в дни проведения матчей в Ростове будут дополнительно перекрываться еще несколько улиц, об этом сообщат заранее.