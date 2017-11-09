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16:48 (мск), источник: Городской репортер

Театральная площадь в Ростове будет перекрыта во время ЧМ-2018

Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года движение на Театральной площади в Ростове будет закрыто, сообщил замглавы администрации города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Евгений Лебедев.

Напомним, что на Театральной площади во время ЧМ-2018 расположится фан-зона для болельщиков, поэтому движение там будет перекрыто на все время проведения турнира.

Кроме того, Евгений Лебедев рассказал, что в дни проведения матчей в Ростове будут дополнительно перекрываться еще несколько улиц, об этом сообщат заранее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи проведут на стадионах Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Калининграда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары, Саранска и Екатеринбурга.

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