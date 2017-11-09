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16:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Русский музей вернули 13 украденных икон

Операцию по возвращению исполнила ФСБ.

В русский музей вернулись православные иконы, которые ещё в начале 2000-х преступники пытались вывести за границу, но были задержаны.

Ценности добрались до музея только к концу 2017 года, всё это время они хранились в здании УФСБ на Литейном, 4.

«Мы очень рады, что музейные фонды пополняются. Уже проведена большая работа по приведению их в порядок», — сообщил начальник территориального управления министерства культуры РФ Сергей Булавский.

Среди возвращённых икон — образцы живописи Нового времени XVIII—XIX вв.ека, написанные в разных художественных центрах России и относящиеся как к искусству ортодоксальной православной церкви, так и к старообрядческому письму.

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