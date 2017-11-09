В Русский музей вернули 13 украденных икон

В русский музей вернулись православные иконы, которые ещё в начале 2000-х преступники пытались вывести за границу, но были задержаны.

Ценности добрались до музея только к концу 2017 года, всё это время они хранились в здании УФСБ на Литейном, 4.

«Мы очень рады, что музейные фонды пополняются. Уже проведена большая работа по приведению их в порядок», — сообщил начальник территориального управления министерства культуры РФ Сергей Булавский.