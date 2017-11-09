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15:57 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске упавшего на прутья мужчину выписали из больницы

После тяжелой травмы — Кайрена Балмулдина насквозь пронзили три острых штыря — врачи называют это чудом. По словам хирургов, при таких повреждениях люди практически в 100 процентах случаев погибают из-за болевого шока, передает «Уральская неделя».

Источник: Newtimes.kz

Сейчас мужчина уже самостоятельно кушает, встаёт с кровати и даже потихоньку прогуливается по больничным коридорам.

Кайрену — 48 лет. Из них 9 лет он работает строителем в составе небольшой частной бригады, которая строит дома, перекрывает крыши.

17 октября этого года мужчина вместе с напарниками перекрывал крышу кафе «Бавария».

«Работу мы начали 16 октября. А 17 пришли продолжать укладывать металлочерепицу. Крыша была сыроватая, и мы работали со страховочными поясами. Но когда я решил прикрутить последний саморез, понял, что не смогу дотянуться до края крыши со страховкой. Попросил напарника отсоединить меня от страховки, потянулся к краю крыши и всё — сорвался и полетел вниз», ― рассказал Кайрен Балмулдин.

Когда к месту ЧП приехали медики, они сразу сделали Кайрену обезболивающий укол. И мужчине стало чуть легче.

«Я мучился от боли. Но видел, что у всех людей в глазах стоит шок, поэтому старался не кричать. Когда приехали ребята-спасатели, сразу сказали, что будут спиливать колья, чтобы с ними везти меня в больницу. Я просил их: “Ребята, поскорее, пожалуйста, снимите меня!”».

Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана в Уральске при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. В этот же день он был прооперирован в городской многопрофильной больнице. Операция длилась около шести часов. Уральцы призвали сдавать кровь для пострадавшего. Однако, в центре крови Уральска опровергли информацию о нехватке крови для упавшего на прутья мужчины.

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