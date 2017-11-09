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16:46 (мск), источник: Фонтанка

Семь рекордов петербургских паралимпийцев не засчитают из-за отстранения ПКР

Тяжелоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата из Санкт-Петербурга завоевали три медали, показали 7 рекордных результатов и заняли третье командное место (мужчины) на кубке России в Сочи.

Удачными выступлениями порадовали и пауэрлифтеры с ментальными нарушениями на состязаниях в Ленинградской области. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

В Сочи прошел кубок России по пауэрлифтингу (жим штанги) лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 40 регионов страны. Санкт-Петербург в своих весовых категориях представили семь спортсменов: Марина Бекетова, Ирина Садовникова, Александр Росляков, Даниил Михайлов, Магомед Джамалов, Михаил Ткачук и Владимир Перевышков.

Марина Бекетова не только стала бесспорным лидером в весовой категории до 45 кг среди женщин, но и установила два рекорда России, пожав сначала 91 кг, а затем 93 кг. Спортсменка смогла улучшить свой прошлогодний результат на 5 кг. Еще одну медаль завоевала Ирина Садовникова (+86 кг), серебро ей досталось с результатом 100 кг.

По результатам всех выступлений мужская сборная Санкт-Петербурга заняла третье место в общекомандном зачете.

Победителем среди мужчин стал Магомед Джамалов (до 88 кг) с тремя рекордами России — 196, 201 и 205 кг. Также два последних результата являются рекордами Европы.

К сожалению, официально эти рекорды не могут быть зарегистрированы из-за отстранения ПКР из Международного Паралимпийского Комитета.

Также 3 ноября в Ленинградской области прошел физкультурно-спортивный праздник «Спорт для всех!», где впервые проводились соревнования по пауэрлифтингу для лиц с ментальными нарушениями в комбинации жим лежа+тяга по программе Специальной Олимпиады. Десять петербуржцев стали призерами, а Казаков Николай из УСО ПНИ № 10 абсолютным победителем соревнований.

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