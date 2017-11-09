Семь рекордов петербургских паралимпийцев не засчитают из-за отстранения ПКР
Тяжелоатлеты с поражением
Тяжелоатлеты с поражением
Удачными выступлениями порадовали и пауэрлифтеры с ментальными нарушениями на состязаниях в Ленинградской области. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».
В Сочи прошел кубок России по пауэрлифтингу (жим штанги) лиц с ПОДА (поражение
Марина Бекетова не только стала бесспорным лидером в весовой категории до 45 кг среди женщин, но и установила два рекорда России, пожав сначала 91 кг, а затем 93 кг. Спортсменка смогла улучшить свой прошлогодний результат на 5 кг. Еще одну медаль завоевала Ирина Садовникова (+86 кг), серебро ей досталось с результатом 100 кг.
По результатам всех выступлений мужская сборная
Победителем среди мужчин стал Магомед Джамалов (до 88 кг) с тремя рекордами России — 196, 201 и 205 кг. Также два последних результата являются рекордами Европы.
К сожалению, официально эти рекорды не могут быть зарегистрированы
Также 3 ноября в Ленинградской области прошел