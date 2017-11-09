В самарских дворах станет больше «лежачих полицейских»

По данным ГИБДД, в этом году наблюдается рост ДТП с участием детей. Так, за последние 10 было зафиксировано 440 подобных ДТП. Чаще всего они происходят в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и в Волжском, Большеглушицком, Борском, Клявлинском, Сызранском и Сергиевском районах.

«Исходя из проведенного ГИБДД по Самарской области анализа, 77% ДТП с участием детей происходит в темное время суток, чаще это дети-пешеходы. Значит, нужно принимать особые меры по усилению безопасности именно в этом направлении: обустраивать на дорогах, в том числе во дворах, “лежачие полицейские” и другие средства для снижения скорости транспорта. Отдельное внимание уделить пешеходным переходам у образовательных учреждений. Активизировать профилактическую работу с детьми и родителями, больше говорить о том, насколько необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде пешеходов, чтобы водители могли их видеть в темноте. Вся эта работа крайне важна, ведь речь идёт о здоровье и жизни наших детей», — сказал врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Нефёдов.