В самарских дворах станет больше «лежачих полицейских»
В четверг, 9 ноября, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсуждались состояние детского
В четверг, 9 ноября, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсуждались состояние детского
По данным ГИБДД, в этом году наблюдается рост ДТП с участием детей. Так, за последние 10 было зафиксировано 440 подобных ДТП. Чаще всего они происходят в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и в Волжском, Большеглушицком, Борском, Клявлинском, Сызранском и Сергиевском районах.
«Исходя из проведенного ГИБДД по Самарской области анализа, 77% ДТП с участием детей происходит в темное время суток, чаще это
По итогам работы комиссии главам Самары, Тольятти и Сызрани было поручено разработать адресную программу по обустройству
Областной ГИБДД — организовать проведение разъяснительной и обучающей работы с детьми в образовательных учреждениях, а также в социальных сетях. Минобрнауки поручили разработать инновационные формы для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах.