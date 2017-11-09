В Екатеринбурге сломали табличку Александру Колчаку
В Екатеринбурге атакована табличка адмиралу Александру Колчаку, располагающаяся на доме по адресу ул. Февральской революции, 9, передает корреспондент Накануне.RU.
В Екатеринбурге атакована табличка адмиралу Александру Колчаку, располагающаяся на доме по адресу ул. Февральской революции, 9, передает корреспондент Накануне.RU.
Как стало известно, инцидент произошел еще 4 ноября, в День народного единства. По некоторым данным, памятный знак атаковали сторонники «Другой России». От нескольких ударов тяжелым предметом доска раскололась и упала, однако позже ее остатки были водружены на место.
В данный момент на здании располагается часть таблички без портрета адмирала.
Напомним, что после демонтажа таблички Колчаку в
«Суть ответа из прокуратуры заключается в том, что данная табличка вовсе не является мемориальной доской, она нигде не зарегистрирована. То есть это самовольная инициатива, люди на своем здании вывешивают все, что хотят. Прокуратура, таким образом, грубо говоря, дистанцировалась от этого вопроса», — пояснил Накануне.RU представитель свердловского регионального отделения движения «Суть времени» Алексей Банников.
Отметим, что на днях активист «Другой России» попытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге.