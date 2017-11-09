В Екатеринбурге сломали табличку Александру Колчаку

Источник: Nakanune.ru

Как стало известно, инцидент произошел еще 4 ноября, в День народного единства. По некоторым данным, памятный знак атаковали сторонники «Другой России». От нескольких ударов тяжелым предметом доска раскололась и упала, однако позже ее остатки были водружены на место.

В данный момент на здании располагается часть таблички без портрета адмирала.

Источник: Nakanune.ru

Напомним, что после демонтажа таблички Колчаку в Санкт-Петербурге прокуратуру просили проверить законность установки таблички лицу, признанному военным преступником, и в Екатеринбурге и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. Соответствующее обращение направили местного отделения общественного движения «Суть времени». Однако в прокуратуре пояснили, что табличка не является мемориальной доской и нигде не зарегистрирована.

Источник: Nakanune.ru

«Суть ответа из прокуратуры заключается в том, что данная табличка вовсе не является мемориальной доской, она нигде не зарегистрирована. То есть это самовольная инициатива, люди на своем здании вывешивают все, что хотят. Прокуратура, таким образом, грубо говоря, дистанцировалась от этого вопроса», — пояснил Накануне.RU представитель свердловского регионального отделения движения «Суть времени» Алексей Банников.