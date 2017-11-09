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17:49 (мск), источник: Volga News

В Тольятти открылось 17 новых спортивных площадок

В четверг, 9 ноября, в Тольятти торжественно открылись 17 спортплощадок, построенные в рамках проекта «Пять шагов благоустройства», сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Новые объекты были одновременно презентованы во всех районах города, из них 12 — на пришкольных территориях и пять — в местах общего пользования. Огороженные стадионы со специальным покрытием оборудованы всем необходимым для занятий игровыми видами спорта. Прилегающие турниковые зоны созданы для силовых тренировок, на всех объектах предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение.

Помимо поля для занятий футболом, волейболом и баскетболом, универсальная спортивная площадка включает специально оборудованную территорию для силовых видов спорта. Ее проект разрабатывался совместно со спортсменами Тольятти, которые профессионально занимаются воркаутом и выступают на соревнованиях различного уровня.

На представленных здесь тренажерах можно отрабатывать любые элементы по дисциплинам, которые входят в программу международных соревнований. Это позволит юным спортсменам не только развивать физическую подготовку на любительском уровне, но и даст возможность стремиться к достижению результатов на профессиональной арене. Каждая площадка обошлась бюджету в 5 млн рублей.

«Сегодня в городе праздник — мы открываем площадки, которые позволяют заниматься спортом по многим направлениям. В спорте главное — желание. Но хорошая спортивная база, конечно, дает дополнительные возможности и мотивирует детей к активным занятиям», — прокомментировал глава города Сергей Анташев, который посетил школу № 44.

Он отметил, что все работы выполнены качественно и при бережном отношении оборудование прослужит долгие годы.

Все 17 объектов будут доступны каждому тольяттинцу. Сохранность и содержание площадок будет обеспечиваться руководством школ, а также управлением физкультуры и спорта администрации.

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