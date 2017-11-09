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17:47 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре после многих лет простоя заработал фонтан «Красное знамя»

В ближайшее время фонтан законсервируют на зиму.

Сегодня, 9 ноября, состоялся тестовый запуск фонтана «Красное знамя», который находится на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской. Это было сделано для того, чтобы проверить работоспособность системы водоснабжения, которую обновили в рамках капитального ремонта фонтана, пишет «Самарская газета».

— За время ремонта полностью была демонтирована вся чаша старого фонтана и установлена новая. Мы не отступали от первоначального проекта, воссоздали его в том же виде, — рассказал главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство» Александр Викторов. — Струи в фонтане пока неравномерные, но это связано с тем, что сейчас холодное время года. В следующем году при включении фонтана все отрегулируется, и струи будут ровными. Во время ремонта фонтан также оборудовали подсветкой.

В ближайшее время фонтан законсервируют на зиму. Вновь его включат весной 2018 года.

Напомним, фонтан «Красное знамя» заработал в 1977 году, но с 1990-х годов его перестали эксплуатировать. Долгое время фонтан был заброшен и никем не обслуживался. Это привело к тому, что его чаша дала трещину, а коммуникации пришли в полную негодность, поэтому весной этого года городские власти приняли решение отремонтировать фонтан.

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