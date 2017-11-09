ННГУ намерен представить общественности завершенный проект «Киберсердце» в 2018 году

По его словам, на данный момент команда ученых завершает работу над программно-аппаратным комплексом «Киберсердце», разработкой которого занималась в течение последних трех лет. В новом году проект будет официально завершен и начнется его подготовка к коммерческой реализации.

«Данная программно-аппаратная система в дальнейшем позволит не просто снимать данные удаленно, а правильно их хранить и составить базу данных, чтобы врач мог анализировать информацию», — отметил Чупрунов. Он также сказал, что 6 февраля вуз представит проект собственной разработки 3D-принтера. На данный момент полностью готова технология, однако сферы применения будут дифференцироваться в зависимости от потребности предприятий.

«Наше дело поставлять саму технологию, а дальше необходимо искать свою целевую аудиторию. Точно также обстоит дело с проектом экзоскелета, который готов и разработан, и мы даже понимаем, что наша целевая аудитория это люди с ограниченными возможностями. Однако стоит понимать, что такой продукт не станет массовым и для того, чтобы сделать его производство серийным, необходимы меры господдержки», — подвел итог специалист.