Комитет госветнадзора Нижегородской области проводит акцию по бесплатной вакцинации домашних животных

Кстати, профилактика коснется не только домашних зверей, но и диких. В Нижегородской области сейчас стартовал третий, последний в 2017 году, этап вакцинации лис против бешенства. Он проводится во время повышенной миграционной активности лис.

До конца 2017 года в охотхозяйствах области будет разложено 75 тысяч доз вакцины. Во время первых двух этапов раскладки вакцины в 2017 году (март, май — июнь) разложили 104 тысячи доз.

В сообщении госветнадзора отмечается, что благодаря профилактической работе, Ю проводимой в регионе, удалось не допустить увеличения числа случаев заболевания бешенством у животных. В январе-октябре текущего года в регионе зарегистрирован 31 случай бешенства, что не превышает показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных продлен в Лысковском районе Нижегородской области до конца года.

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