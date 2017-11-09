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18:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 46 млн. рублей будет затрачено на развитие туризма в Нижнем Новгороде в 2018 году

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании комиссии по соцполитике, согласно проекту программы развития туризма, еще по 23 млн. рублей будет выделено в 2019 и 2020 годах.

Из 46 млн. рублей большая часть, а именно 16,5 млн. рублей пойдут на работу центра волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также на набор новых волонтеров. 15,408 млн. рублей будут направлены на повышение конкурентноспособности туристических маршрутов Нижнего Новгорода и увеличение турпотока как россиян, так и иностранных граждан.

7,4 млн. рублей из горбюджета пойдут на праздничные мероприятия посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького. 7,055 млн. затратят на деятельность нижегородского управления по туризму и зарплаты его работникам. Еще 325 тыс. рублей пойдут на укрепление материально-технической базы управления.

В целом в Нижегородской области на программу по развитию культуры и туризма выделено более 1,5 млрд. рублей.

Больше всего средств выделено на подпрограмму «Поддержка профессионального искусства, образования» — 1,005 млрд. рублей.

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