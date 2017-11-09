Более 46 млн. рублей будет затрачено на развитие туризма в Нижнем Новгороде в 2018 году

Из 46 млн. рублей большая часть, а именно 16,5 млн. рублей пойдут на работу центра волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также на набор новых волонтеров. 15,408 млн. рублей будут направлены на повышение конкурентноспособности туристических маршрутов Нижнего Новгорода и увеличение турпотока как россиян, так и иностранных граждан.

7,4 млн. рублей из горбюджета пойдут на праздничные мероприятия посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького. 7,055 млн. затратят на деятельность нижегородского управления по туризму и зарплаты его работникам. Еще 325 тыс. рублей пойдут на укрепление материально-технической базы управления.

В целом в Нижегородской области на программу по развитию культуры и туризма выделено более 1,5 млрд. рублей.