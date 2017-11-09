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18:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Другой наряд городской ёлки, колесо обозрения и ледовый городок. Как Иркутск готовится к Новому Году

Снега нет, но Новый год точно будет, а значит, пора украшать город. На торговых площадях уже монтируют ёлки.

Не хлопки петард, а удары молотка и рёв электроинструмента. Чуть больше месяца осталось до открытия Ледового городка в микрорайоне Солнечном, подготовка к новогодним праздникам идёт полным ходом.

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— Каток большой, горка. И тир, и лошадки. Их перечислить невозможно, у меня пальцев не хватит, — говорит ледовой скульптор Карим Мухамадеев.

Главной изюминкой ледового городка в этом году станет вот эта горка — шириной целых 20 метров. Таких ещё нигде не было, убеждены создатели. Они даже подумывают над тем, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Пока в этом городке не хватает самого главного — льда и снега. Погода стоит тёплая, однако вот-вот начнут украшать сквер Кирова. В этом году здесь будут фигуры героев русских сказок изо льда, а торговые ряды с сувенирами сместят на второстепенные аллеи.

— В этом году у нас несколько изменяется фирменный стиль — он у нас будет в таких зелёно-золотых тонах. Это связано и с тем, что в этом году мы модернизируем главную городскую красавицу — главную городскую ёлку, — говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

Обновлённую ёлку установят 23 декабря. Но она не будет первой — раньше всех каркас символа Нового года со звездой установили на территории «Фортуны».

— Это наша добрая традиция, и ей уже не один год. На мой взгляд, каждый предприниматель по мере сил и возможностей должен вносить свой вклад в украшение города, площадей в городе, потому что это праздник, — говорит генеральный директор предприятия «Фортуна» Михаил Замаратский.

С первого декабря ёлка на площади перед «Фортуной» уже зажжёт свои огни, а за неделю до Нового года тут начнутся народные гуляния. В магазинах предновогодний ажиотаж ещё не начался. Но к нему уже подготовились. Самый продаваемый товар уже много лет — ёлочные украшения. Красные, жёлтые, серебристые. А в Братске в этом году — даже с достопримечательностями города гидростроителей. А главным открытием Нового года в Иркутске станет 50-метровое колесо обозрения на острове Конный. Оно сделает первый оборот как раз в первую минуту 2018-го.

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