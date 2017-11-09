Другой наряд городской ёлки, колесо обозрения и ледовый городок. Как Иркутск готовится к Новому Году
Снега нет, но Новый год точно будет, а значит, пора украшать город. На торговых площадях уже монтируют ёлки.
Снега нет, но Новый год точно будет, а значит, пора украшать город. На торговых площадях уже монтируют ёлки.
Не хлопки петард, а удары молотка и рёв электроинструмента. Чуть больше месяца осталось до открытия Ледового городка в микрорайоне Солнечном, подготовка к новогодним праздникам идёт полным ходом.
— Каток большой, горка. И тир, и лошадки. Их перечислить невозможно, у меня пальцев не хватит, — говорит ледовой скульптор Карим Мухамадеев.
Главной изюминкой ледового городка в этом году станет вот эта горка — шириной целых 20 метров. Таких ещё нигде не было, убеждены создатели. Они даже подумывают над тем, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
Пока в этом городке не хватает самого главного — льда и снега. Погода стоит тёплая, однако
— В этом году у нас несколько изменяется фирменный стиль — он у нас будет в таких
Обновлённую ёлку установят 23 декабря. Но она не будет первой — раньше всех каркас символа Нового года со звездой установили на территории «Фортуны».
— Это наша добрая традиция, и ей уже не один год. На мой взгляд, каждый предприниматель по мере сил и возможностей должен вносить свой вклад в украшение города, площадей в городе, потому что это праздник, — говорит генеральный директор предприятия «Фортуна» Михаил Замаратский.
С первого декабря ёлка на площади перед «Фортуной» уже зажжёт свои огни, а за неделю до Нового года тут начнутся народные гуляния. В магазинах предновогодний ажиотаж ещё не начался. Но к нему уже подготовились. Самый продаваемый товар уже много лет — ёлочные украшения. Красные, жёлтые, серебристые. А в Братске в этом году — даже с достопримечательностями города гидростроителей. А главным открытием Нового года в Иркутске станет 50-метровое колесо обозрения на острове Конный. Оно сделает первый оборот как раз в первую минуту 2018-го.