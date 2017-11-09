В Петербург везут мощи святой мученицы Татианы

Очередная святыня прибывает в город на Неве. Завтра, 10 ноября, в Спасо-Преображенский собор из Псково-Печерского монастыря доставят ковчег с мощами святой мученицы Татианы, покровительницы студенчества.

— Торжественная встреча реликвии состоится в полдень, — рассказали «Комсомолке» в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. — В ней примут участие наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий и вице-губернатор Александр Говорунов. Перед мощами будет совершен молебен, а затем все желающие смогут приложиться к святыне.

В Петербурге частица Татианы пробудет до 28 ноября. Доступ к ковчегу будет открыт в часы работы храма, с 08:00 до 20:00. Во все эти дни с 12:00 до 18:00 ежечасно будут совершать молебен с акафистом.

СПРАВКА «КП»:

Святая мученица Татиана родилась в Риме в конце II века в семье консула. Он был тайным христианином и воспитывал дочь в вере. Став совершеннолетней, Татиана посвятила свою жизнь Христу. За добродетели и труды ее возвели в диаконисы — чин древней Церкви, означающих, что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиану схватили и долго пытали и истязали. Но она оставалась невредимой. Тогда ее приговорили к смерти: отсекли голову мечом.