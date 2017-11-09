В Петербург везут мощи святой мученицы Татианы
Ковчег пробудет в
Ковчег пробудет в
Очередная святыня прибывает в город на Неве. Завтра, 10 ноября, в
— Торжественная встреча реликвии состоится в полдень, — рассказали «Комсомолке» в секторе коммуникаций
В Петербурге частица Татианы пробудет до 28 ноября. Доступ к ковчегу будет открыт в часы работы храма, с 08:00 до 20:00. Во все эти дни с 12:00 до 18:00 ежечасно будут совершать молебен с акафистом.
СПРАВКА «КП»:
Святая мученица Татиана родилась в Риме в конце II века в семье консула. Он был тайным христианином и воспитывал дочь в вере. Став совершеннолетней, Татиана посвятила свою жизнь Христу. За добродетели и труды ее возвели в диаконисы — чин древней Церкви, означающих, что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей.
Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиану схватили и долго пытали и истязали. Но она оставалась невредимой. Тогда ее приговорили к смерти: отсекли голову мечом.
Святую Татиану почитают и православные, и католики. Имя «Татьяна» — одно их самых популярных в России. День памяти святой — 25 января. Красной датой в календаре всех студентов этот день стал после указа Елизаветы Петровны от 1755 года об основании Московского университета.