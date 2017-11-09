Более 140 студентов консерватории будут трудоустроены в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, консерватория уже заключила с городским комитетом культуры договоры на 2017 год о целевом обучении студентов. «Сразу после окончания учебного заведения его выпускники смогут оформить трудовой договор с музыкальными, художественными школами и школами искусств, а также театрами и другими учреждениями культуры Волгограда», — заявили в городской администрации.