Более 140 студентов консерватории будут трудоустроены в Волгограде
Более 140 студентов Волгоградской консерватории имени Серебрякова получат работу в муниципальных учреждениях культуры сразу после окончания вуза.
Более 140 студентов Волгоградской консерватории имени Серебрякова получат работу в муниципальных учреждениях культуры сразу после окончания вуза.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, консерватория уже заключила с городским комитетом культуры договоры на 2017 год о целевом обучении студентов. «Сразу после окончания учебного заведения его выпускники смогут оформить трудовой договор с музыкальными, художественными школами и школами искусств, а также театрами и другими учреждениями культуры Волгограда», — заявили в городской администрации.
«Мы продолжаем собирать заявки от потенциальных работодателей наших выпускников и на будущий год — Музыкального театра, детских музыкальных школ, — добавила исполняющий обязанности ректора консерватории Ольга Осадчая. — Есть заявки и от Царицынской оперы, Волгоградского симфонического оркестра — эти учреждения также готовы принять на работу наших выпускников».