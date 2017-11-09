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19:04 (мск), источник: Моя Планета

Незнакомцы «завалили» 100-летнюю британку поздравительными открытками

Британка Лиззи Пикен никогда не была замужем и не имеет детей, поэтому она ожидала, что 100-й день рождения отметит в одиночестве. Вместо этого, проснувшись, она увидела, что получила 638 открыток (плюс несколько подарков).

Британка Лиззи Пикен никогда не была замужем и не имеет детей, поэтому она ожидала, что 100-й день рождения отметит в одиночестве. Вместо этого, проснувшись, она увидела, что получила 638 открыток (плюс несколько подарков).

Сотрудники дома престарелых в Плимуте, где живет Лиззи, попросили пользователей соцсетей прислать к знаменательной дате 100 открыток. Как можно увидеть, результат превзошел ожидания, пишет Metro.

Обращение, оставленное в соцсетях менеджером заведения Джеки Тоуп, разошлось по всему миру. Полностью незнакомые люди присылали старушке самые теплые поздравления.

«Это больше, чем доброта. Я так благодарна!» — комментирует историю сама юбилярша.

Уроженка Бирмингема Лиззи всю жизнь проработала медсестрой и акушеркой. Несмотря на то, что у нее никогда не было ни мужа, ни детей, свою жизнь она считает прекрасной. В доме, где она сейчас живет, ей все нравится. Женщина не одинока — в Шотландии у нее живет старшая сестра, которой 103 года.

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