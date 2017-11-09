Незнакомцы «завалили» 100-летнюю британку поздравительными открытками

Британка Лиззи Пикен никогда не была замужем и не имеет детей, поэтому она ожидала, что 100-й день рождения отметит в одиночестве. Вместо этого, проснувшись, она увидела, что получила 638 открыток (плюс несколько подарков).

Уроженка Бирмингема Лиззи всю жизнь проработала медсестрой и акушеркой. Несмотря на то, что у нее никогда не было ни мужа, ни детей, свою жизнь она считает прекрасной. В доме, где она сейчас живет, ей все нравится. Женщина не одинока — в Шотландии у нее живет старшая сестра, которой 103 года.