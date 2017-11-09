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18:19 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанские и российские вузы будут работать по единой базе данных — Сагадиев

Министр образования и науки РК заявил о новой программе вузов, которая позволит обмениваться педагогами и студентами двух государств.

Источник: Informburo.kz

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал итоги форума ректоров российских и казахстанских вузов.

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«Форум высветил очень интересные перспективы развития и по целому ряду вопросов участники приняли важные решения. Среди них- проведение в следующем году большого гуманитарного форума с участием стран СНГ. Ещё одно решение — поддержка инициативы МГУ по новому глобальному рейтингу среди вузов “Три миссии”, а также создание единой большой базы данных по сотрудничеству между двумя странами. На форуме было очень много научных инициатив, инициатив по обмену студентами, преподавателями», — сказал глава ведомства.

Как отметил министр, по результатам всех этих идей и предложений будет подготовлен документ, который обе стороны подпишут в ближайшее время. Сагадиев назвал успешной работу форума. Всего на форуме с российской стороны участвовало более 70 вузов, с казахстанской — более 50.

XIV форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Челябинске. В программу форума включены выставка «Развитие человеческого капитала», заседание Российско-Казахстанского делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана.

9 ноября в Челябинск для участия в форуме также прибыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По информации Акорды, скоро ожидается встреча глав государств.

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