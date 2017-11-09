Узбекские саперы прибыли на учебу в противоминный центр ВС РФ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекские саперы прибыли на учебу в международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия, в том числе на основе опыта, приобретенного специалистами центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирии в 2016—2017 годах.