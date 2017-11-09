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17:00 (мск), источник: Sputnik

Узбекские саперы прибыли на учебу в противоминный центр ВС РФ

Накануне в противоминном центре обучались специалисты по гуманитарному разминированию вооруженных сил Армении, Беларуси и Казахстана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекские саперы прибыли на учебу в международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия, в том числе на основе опыта, приобретенного специалистами центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирии в 2016—2017 годах.

Накануне в противоминном центре обучались специалисты по гуманитарному разминированию вооруженных сил Армении, Беларуси и Казахстана. Военнослужащие проходили подготовку по программам дополнительного профессионального образования «Командир подразделения разминирования» и «Специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам» с сентября по ноябрь 2017 года.

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