Узбекские саперы прибыли на учебу в противоминный центр ВС РФ
Накануне в противоминном центре обучались специалисты по гуманитарному разминированию вооруженных сил Армении, Беларуси и Казахстана.
Накануне в противоминном центре обучались специалисты по гуманитарному разминированию вооруженных сил Армении, Беларуси и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекские саперы прибыли на учебу в международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия, в том числе на основе опыта, приобретенного специалистами центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирии в 2016—2017 годах.
Накануне в противоминном центре обучались специалисты по гуманитарному разминированию вооруженных сил Армении, Беларуси и Казахстана. Военнослужащие проходили подготовку по программам дополнительного профессионального образования «Командир подразделения разминирования» и «Специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам» с сентября по ноябрь 2017 года.