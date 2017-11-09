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17:45 (мск), источник: Actualitati.md

Дорожная полиция выступила с рекомендациями из-за проливных дождей

Мокрая и скользкая дорога становится причиной множества ДТП.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Actualitati.md

Учитывая, что по всей Республике Молдова сегодня идут дожди, да и в ближайшие дни также ожидаются осадки, Национальный инспекторат патрулирования призвал водителей обратить внимание на некоторые рекомендации во избежание дорожных происшествий:

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увеличьте безопасное расстояние на дороге;.

избегайте маневров в движении, в особенности обгона;.

используйте систему освещения и световой сигнализации;.

убедитесь, что лобовое стекло, боковые стекла и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость;.

убедитесь в том, что стеклоочистители, и система кондиционирования находятся в хорошем рабочем состоянии.

НИП также отмечает, что для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на национальных трассах дежурят 62 экипажа полиции, передает aif.md.

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