Дорожная полиция выступила с рекомендациями из-за проливных дождей
Мокрая и скользкая дорога становится причиной множества ДТП.
Мокрая и скользкая дорога становится причиной множества ДТП.
Учитывая, что по всей Республике Молдова сегодня идут дожди, да и в ближайшие дни также ожидаются осадки, Национальный инспекторат патрулирования призвал водителей обратить внимание на некоторые рекомендации во избежание дорожных происшествий:
увеличьте безопасное расстояние на дороге;.
избегайте маневров в движении, в особенности обгона;.
используйте систему освещения и световой сигнализации;.
убедитесь, что лобовое стекло, боковые стекла и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость;.
убедитесь в том, что стеклоочистители, и система кондиционирования находятся в хорошем рабочем состоянии.
НИП также отмечает, что для предотвращения