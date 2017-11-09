В Приморском районе на линию вышла электрическая «гармошка»

В Приморском районе Петербурга началось тестирование белорусского электробуса Vitovt Е433, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Автобус-гармошка следует по укороченной трассе маршрута № 9 — от Автобусной улицы до ст.м. «Пионерская».

Для зарядки в парке установлена станция, восполнить запас энергии после рейса можно за 7−10 минут. Зарядки автобусу хватает на 12 км.