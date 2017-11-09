В Приморском районе на линию вышла электрическая «гармошка»
Автобус следует по маршруту № 9.
Автобус следует по маршруту № 9.
В Приморском районе Петербурга началось тестирование белорусского электробуса Vitovt Е433, сообщает
Для зарядки в парке установлена станция, восполнить запас энергии после рейса можно за 7−10 минут. Зарядки автобусу хватает на 12 км.
Длина электробуса составляет 19 метров. Он оснащён системой накопителей электроэнергии, работающей на базе суперконденсаторов. В салоне установлены розетки для мобильных устройств.