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18:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Приморском районе на линию вышла электрическая «гармошка»

Автобус следует по маршруту № 9.

В Приморском районе Петербурга началось тестирование белорусского электробуса Vitovt Е433, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Автобус-гармошка следует по укороченной трассе маршрута № 9 — от Автобусной улицы до ст.м. «Пионерская».

Для зарядки в парке установлена станция, восполнить запас энергии после рейса можно за 7−10 минут. Зарядки автобусу хватает на 12 км.

Длина электробуса составляет 19 метров. Он оснащён системой накопителей электроэнергии, работающей на базе суперконденсаторов. В салоне установлены розетки для мобильных устройств.

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