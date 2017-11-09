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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму будет переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

Умеренный юго-западное ветер будет дуть на полуострове с силой 7−12 м/с.

Температурный фон в эти дни останется прежним. Так, в субботу ночью столбики термометров покажут в среднем от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16. При этом в Севастополе будет на один-два градуса теплее, чем в Симферополе. Так, в городе-герое ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем — +14…+16, а в крымской столице — +6…+8 и +13…+15 соответственно.

В воскресенье температурные показатели на полуострове останутся такими же. Только в Севастополе ночью воздух будет прогрет на два градуса больше.

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