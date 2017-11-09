Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму будет переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму будет переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
Умеренный
Температурный фон в эти дни останется прежним. Так, в субботу ночью столбики термометров покажут в среднем от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16. При этом в Севастополе будет на
В воскресенье температурные показатели на полуострове останутся такими же. Только в Севастополе ночью воздух будет прогрет на два градуса больше.