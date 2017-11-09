Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

Температурный фон в эти дни останется прежним. Так, в субботу ночью столбики термометров покажут в среднем от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16. При этом в Севастополе будет на один-два градуса теплее, чем в Симферополе. Так, в городе-герое ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем — +14…+16, а в крымской столице — +6…+8 и +13…+15 соответственно.