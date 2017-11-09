Евпатория станет городом-побратимом французского Мариньяна

Евпатория и французский город Мариньян заключат договор о побратимстве.

Такую инициативу озвучили мэр Мариньяна Эрик Лё Диссэз и специальный советник мэра Жак Клостерманн на встрече в Москве с депутатами Госдумы РФ от Крыма Русланом Бальбеком и Светланой Савченко.

Представители иностранной делегации отметили, что лазурное побережье Крыма схоже с югом Франции, и французы хотят развить культурные и спортивные связи с крымчанами.

Кроме того, делегаты предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции в Крым для обмена опытом и установления более крепких и дружественных отношений.

В свою очередь Руслан Бальбек отметил миротворческую инициативу французских коллег.