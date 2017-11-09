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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Евпатория станет городом-побратимом французского Мариньяна

Также французы предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции на полуостров.

Евпатория и французский город Мариньян заключат договор о побратимстве.

Такую инициативу озвучили мэр Мариньяна Эрик Лё Диссэз и специальный советник мэра Жак Клостерманн на встрече в Москве с депутатами Госдумы РФ от Крыма Русланом Бальбеком и Светланой Савченко.

Представители иностранной делегации отметили, что лазурное побережье Крыма схоже с югом Франции, и французы хотят развить культурные и спортивные связи с крымчанами.

Кроме того, делегаты предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции в Крым для обмена опытом и установления более крепких и дружественных отношений.

В свою очередь Руслан Бальбек отметил миротворческую инициативу французских коллег.

— Инициатива наших французских коллег способствует укреплению мира, и я благодарю их за то, что они не боятся выражать собственное мнение, рассказывают о реальном положении дел в Крыму, — подчеркнул парламентарий.

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