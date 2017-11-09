Евпатория станет городом-побратимом французского Мариньяна
Также французы предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции на полуостров.
Также французы предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции на полуостров.
Евпатория и французский город Мариньян заключат договор о побратимстве.
Такую инициативу озвучили мэр Мариньяна Эрик Лё Диссэз и специальный советник мэра Жак Клостерманн на встрече в Москве с депутатами Госдумы РФ от Крыма Русланом Бальбеком и Светланой Савченко.
Представители иностранной делегации отметили, что лазурное побережье Крыма схоже с югом Франции, и французы хотят развить культурные и спортивные связи с крымчанами.
Кроме того, делегаты предложили организовать приезд глав трех городов Крыма во Францию и мэров трех городов Франции в Крым для обмена опытом и установления более крепких и дружественных отношений.
В свою очередь Руслан Бальбек отметил миротворческую инициативу французских коллег.
— Инициатива наших французских коллег способствует укреплению мира, и я благодарю их за то, что они не боятся выражать собственное мнение, рассказывают о реальном положении дел в Крыму, — подчеркнул парламентарий.