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18:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Карантин по бешенству животных ввели в 2 районах Воронежской области

Власти Воронежской области объявили карантин по бешенству животных в Ольховатском и Бутурлиновском районах. Соответствующие документы опубликовали на правовом портале правительства в четверг, 9 ноября. Ограничения продлятся до 12 января.

Источник: РИА "Воронеж"

Карантин ввели в селе Гвазда Бутурлиновского района и в слободе Марченковка Ольховатского района. Эпизоотическим очагом в Гвазде признали индивидуальное подворье на улице Центральной. В Марченовке — индивидуальное подворье на улице Кошелева. Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Контекст

С начала осени 2017 года власти Воронежской области не раз вводили запреты в связи с бешенством в различных районах региона. Карантин по бешенству животных объявили в Левобережном и Советском районах Воронежа в начале сентября. Кроме того, ограничения вводили в селе Дракино Лискинского района, в селе Вязноватка Нижнедевицкого района, в поселке Комсомольское Эртильского района, в селе Пилипы Каменского района, а также в Анне.

Региональные власти ввели ограничения в связи с распространением бешенства в шести районах Воронежской области в начале октября. Карантин объявили в Анне, рабочем поселке Новохоперском, поселке Бор и селе Русская Гвоздевка Рамонского района, селе Васильевка Бутурлиновского района, селах Заброды и Советское Калачеевского района, а также в Нижнедевицке.

Карантин по бешенству животных также ввели в четырех районах Воронежской области в середине октября. Запреты установили в Эртиле, селе Запрудском Каширского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, а также в поселке Бор Рамонского района. Карантин на этих территориях продлится до 13 декабря.
В середине октября ограничения ввели в Семилукском районе. В начале ноября — в Железнодорожном районе Воронежа.

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