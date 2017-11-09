В Самаре изменится схема движения 16-го троллейбуса
Решение смены маршрута связано с заморозкой строительства нового речного вокзала.
Решение смены маршрута связано с заморозкой строительства нового речного вокзала.
В Самаре
— Пришла письменная информация, что все работы остановили на неопределенный срок. Потому что подрядчики не успевают сделать
Также Яхин добавил, что троллейбус № 16 планируется пустить по маршруту: Максима Горького, Венцека, Водников. По Водников он будет разворачиваться. Случится это как только завершатся работы по обустройству электросети на маршруте.