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18:50 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре изменится схема движения 16-го троллейбуса

Решение смены маршрута связано с заморозкой строительства нового речного вокзала.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре из-за приостановки строительства нового речного вокзала изменится схема движения троллейбуса № 16. Об этом на заседании общественного совета при комитете по транспорту, автомобильным дорогам и информационным технологиям Самарской Губернской Думы рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.

— Пришла письменная информация, что все работы остановили на неопределенный срок. Потому что подрядчики не успевают сделать какие-то технические работы. Сейчас оттуда убрали разворотливое кольцо троллейбуса и конечную остановку маршрутных автобусов, которые ходили до 6-го причала и перенесли ее на место, где была стоянка личного транспорта, — уточнил Олег Яхин.

Также Яхин добавил, что троллейбус № 16 планируется пустить по маршруту: Максима Горького, Венцека, Водников. По Водников он будет разворачиваться. Случится это как только завершатся работы по обустройству электросети на маршруте.

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