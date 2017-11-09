В Самаре изменится схема движения 16-го троллейбуса

Источник: РИА "Новости"

В Самаре из-за приостановки строительства нового речного вокзала изменится схема движения троллейбуса № 16. Об этом на заседании общественного совета при комитете по транспорту, автомобильным дорогам и информационным технологиям Самарской Губернской Думы рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.

— Пришла письменная информация, что все работы остановили на неопределенный срок. Потому что подрядчики не успевают сделать какие-то технические работы. Сейчас оттуда убрали разворотливое кольцо троллейбуса и конечную остановку маршрутных автобусов, которые ходили до 6-го причала и перенесли ее на место, где была стоянка личного транспорта, — уточнил Олег Яхин.