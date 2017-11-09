Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным
Президент Казахстана рассказал о встрече с Путиным в 2002 году.
Президент Казахстана рассказал о встрече с Путиным в 2002 году.
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что рад встрече с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске, передает РИА Новости.
Назарбаев рассказал, что Челябинск «очень связан» с его металлургической молодостью.
«Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат — флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира — в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой», — сказал Назарбаев.
Президент отметил, что приехал в Челябинск с удовольствием.
«Надо вспомнить, что в 2002 году именно здесь мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы.
В Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.