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18:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным

Президент Казахстана рассказал о встрече с Путиным в 2002 году.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что рад встрече с президентом России Владимиром Путиным в Челябинске, передает РИА Новости.

Назарбаев рассказал, что Челябинск «очень связан» с его металлургической молодостью.

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«Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат — флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира — в то время давал 20 миллионов тонн стали, и ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специальность здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой», — сказал Назарбаев.

Президент отметил, что приехал в Челябинск с удовольствием.

«Надо вспомнить, что в 2002 году именно здесь мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы. По-моему, мы на улице где-то пиво пили. Владимир Владимирович, я очень рад в этом году еще раз встретиться с вами», — заключил Назарбаев.

В Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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 Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным в Челябинске
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