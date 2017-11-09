Из поврежденного взрывом дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек
Под завалами, по предварительным данным, остаются шесть человек.
Под завалами, по предварительным данным, остаются шесть человек.
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.
Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, под завалами в обрушившейся части девятиэтажки, по предварительным данным, находятся шесть человек, они живы.
В настоящее время разбор завалов на месте продолжается. Находящаяся рядом улица перекрыта, работает беспилотник МЧС. Также на месте находится несколько «скорых», пожарные, полиция, работает Следственный комитет.
Как сообщалось, сегодня в 15:45 по Москве поступило сообщение от очевидцев об обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул. Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный.