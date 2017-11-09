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18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Больше миллиона человек посетили Фестиваль света в Петербурге

Мероприятие становится настоящим брендом Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль света в Петербурге, который завершился в эти выходные — 4 и 5 ноября — установил новый рекорд посещаемости. Как сообщили в комитете по туризму, за два дня мероприятие, посвященное в этом году 100-летию Октябрьской революции, посетили более миллиона человек.

Световое 3D-шоу показали на Дворцовой площади и Петроградской набережной на борту легендарного крейсера «Аврора».

— Фестиваль света на глазах превращается в уникальный, узнаваемый во всем мире петербургский бренд. Я уверен, что это стопроцентное попадание в реализацию амбиций по укреплению имиджа города как одной из самых привлекательных туристических столиц мира, — заявил Председатель Комитета по туризму Андрей Мушкарев.

Во время шоу на фасад здания Главного штаба транслировали полотно, посвященное революции: «1917» — мультимедийный спектакль программы, посвященный тому, как город жил в революционном году.

А на фасаде Зимнего дворца прошло соревнование художников-мэпперов из Италии, России, Польши, Франции и Испании.

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