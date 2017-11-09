Шавкат Мирзиёев посетил могилу Ислама Каримова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Хазрати Хизр в Самарканде, где отдал дань уважения памяти первого президента республики Ислама Каримова.

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Мирзиёев ознакомился с проводимой в комплексе работой по строительству и благоустройству.

Сейчас в мемориальном комплексе, воздвигаемом на месте упокоения Ислама Каримова, завершаются отделочные работы, сообщает пресс-служба президента.

Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандскую область 27 августа 2017 года дал поручения по завершению строительства комплекса, дальнейшему улучшению условий для посетителей, благоустройству территории. За прошедший период здесь проведена масштабная работа. Комплекс обрел облик единого архитектурного ансамбля. Вокруг мавзолея возведены айваны в национальном стиле, лестничные ступени ограждены решетками из мрамора, для пожилых людей установлен современный лифт.

Отремонтированы подъездные дороги, организована автостоянка. Реконструируется стена кладбища, его территория благоустраивается.