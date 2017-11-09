Папа римский запретил с 2018 года продажу сигарет в Ватикане

«Святой отец решил, что Ватикан прекратит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причина очень проста: Святой престол не должен быть связан с деятельностью, которая, очевидно, вредит здоровью людей», — сказал Берк.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждой год в мире от курения умирают 7 млн человек. Берк рассказал, что сотрудники Ватикана имеют возможность покупать сигареты по сниженной цене, и это является источником дохода для Святого престола.