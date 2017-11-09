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18:33 (мск), источник: RNS

Папа римский запретил с 2018 года продажу сигарет в Ватикане

Папа римский Франциск решил ввести запрет с 2018 года на продажу сигарет сотрудникам в Ватикане. Об этом сообщает издание La Repubblica со ссылкой на пресс-секретаря папы римского Грега Берка.

«Святой отец решил, что Ватикан прекратит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причина очень проста: Святой престол не должен быть связан с деятельностью, которая, очевидно, вредит здоровью людей», — сказал Берк.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждой год в мире от курения умирают 7 млн человек. Берк рассказал, что сотрудники Ватикана имеют возможность покупать сигареты по сниженной цене, и это является источником дохода для Святого престола.

«Однако никакая прибыль не может быть законной, если она ставит под угрозу жизни людей», — добавил пресс-секретарь.

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