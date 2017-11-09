Скворцова назвала перинатальный центр в Челябинске одним из лучших в России

Источник: РИА Новости

Скворцова 9 ноября посетила Челябинск в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Впечатления прекрасные. Я не увидела недостатков. Это полноценный перинатальный центр со всеми возможными подразделениями. Он проработал всего год, а результативность уже превышает 33% — один из лучших показателей в стране. Прекрасно подготовленные профессионалы и очень хорошее оснащение. Центр очень хорошо продуман по логистике», — цитирует пресс-служба минздрава региона слова Скворцовой.

Она отметила, что операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе отечественным, а сам центр — это реально головное учреждение для области.

Центр сформировал систему трех уровней из 42 учреждений в регионе, так, создана единая информационная база данных всех беременных женщин, стоящих на учете, уточнила она. «Это хирургия, как фетальная (внутриутробная), так и неонатальная (сразу после рождения), за этой помощью к вам едут из других регионов. А также прекрасно отложенная методология оказания помощи в случае резус-конфликта матери и ребенка», — добавила министр.

По данным минздрава области, программа развития перинатальных центров в России предусматривала строительство в 2013—2016 годах 32 перинатальных центров в 30 регионах, в том числе в Челябинской области. Новое здание челябинского центра на 130 коек открылось 1 октября 2016 года. Стоимость проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра составила более 3 миллиардов рублей, из них более 1,8 — средства федерального фонда ОМС и более 1,2 — средства бюджета Челябинской области. Для нужд центра закуплено более 26 тысяч единиц медицинского оборудования и инвентаря.