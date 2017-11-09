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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт секрет счастливой жизни

Нейробиолог Моран Серф из Северо-Западного университета (США) назвал одну из важнейших составляющих счастливой жизни, сообщает Daily Mail. Ученый полагает, что ощущение собственного счастья связано с окружением человека, а не финансовым положением, мировоззрением или личным опытом.

Нейробиолог Моран Серф из Северо-Западного университета (США) назвал одну из важнейших составляющих счастливой жизни, сообщает Daily Mail.

Ученый полагает, что ощущение собственного счастья связано с окружением человека, а не финансовым положением, мировоззрением или личным опытом человека.

К подобным выводам специалист пришел, в течение десяти лет проводя исследования, посвященные тому, как человек принимает решения. Эксперт полагает, что единоличное принятие решение утомляет человека и не позволяет контролировать удовлетворенность происходящим вокруг, а «правильный выбор» легче делать при помощи друзей.

«Это означает, что люди, с которыми вы сталкиваетесь в течение жизни, действительно влияют на ваше взаимодействие с реальностью таким образом, что вы не можете это объяснить. И одним из проявлений этого служит то, что вы становитесь похожими на своих друзей», — считает Серф.

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