Раскрыт секрет счастливой жизни

К подобным выводам специалист пришел, в течение десяти лет проводя исследования, посвященные тому, как человек принимает решения. Эксперт полагает, что единоличное принятие решение утомляет человека и не позволяет контролировать удовлетворенность происходящим вокруг, а «правильный выбор» легче делать при помощи друзей.

«Это означает, что люди, с которыми вы сталкиваетесь в течение жизни, действительно влияют на ваше взаимодействие с реальностью таким образом, что вы не можете это объяснить. И одним из проявлений этого служит то, что вы становитесь похожими на своих друзей», — считает Серф.