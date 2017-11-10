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09:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Зеленый пояс вокруг Воронежа расширят в 3 раза

Площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа увеличится примерно в три раза по сравнению с первоначальным проектом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила замруководителя управления лесного хозяйства Мирослава Скрынникова в четверг, 9 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

После провалившихся публичных слушаний 3 ноября управление лесного хозяйства приняло решение разработать новое ходатайство в областную Общественную палату о проведении повторных слушаний. В свежей редакции документа специалисты управления скорректируют список участков для включения в зеленый пояс с учетом мнений, высказанных на первых слушаниях. В частности, из перечня уберут село Медовка в Рамонском районе, жители которого были резко против того, чтобы их земли вошли в зеленый пояс.

К проекту добавят и новые территории — дендрарий НИИЛГиС в районе улицы Ломоносова, лес в районе хутора Ветряк и Нагорную дубраву целиком. Последняя, площадью около 2 тыс. га, позволит увеличить первоначально запланированную площадь зеленого пояса примерно в три раза.

По словам Мирославы Скрынниковой, управление отправит новое ходатайство не позднее понедельника, 13 ноября. В течение месяца там будут рассматривать документ и заниматься организацией публичных слушаний. Ориентировочно они состоятся во второй декаде декабря, уточнила чиновница.

При подготовке повторных слушаний специалисты Общественной палаты региона учтут опыт первого события. Так, они постараются найти более просторный зал, в котором смогут свободно разместиться несколько сотен человек. На входе у всех участников слушаний будут проверять документы. Для упрощения процедуры голосования в зале установят прозрачные урны.

Кроме того, сотрудники Общественной палаты планируют провести на своем сайте предварительное голосование по вопросу создания зеленого пояса вокруг Воронежа. Результаты интернет-опроса не повлияют на исход слушаний, но помогут специалистам лучше понять мнение воронежцев. Подобное голосование городские эко-активисты провели в группе «Зеленый пояс Воронежа» в соцсети. Из 267 проголосовавших «за» реализацию проекта высказались 257 человек (96,3%), «против» — 3 (1,1%), затруднились ответить семеро (2,6%).

Контекст

Итог общественных слушаний по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа стал неожиданным — 118 человек проголосовали «за», 140 — «против». На исход голосования повлияли жители села Медовка в Рамонском районе, которые отклонили проект даже после того, как им пообещали вычеркнуть их земли из перечня. Результат слушаний вызвал широкий общественный резонанс, многие горожане не согласились с ним. Поэтому управление лесного хозяйства приняло решение подготовить новый проект зеленого пояса и подать еще одно ходатайство в Общественную палату региона. «Управление лесного хозяйства исходит из твердой убежденности, что лесопарковый зеленый пояс нужен городу и даст возможность улучшить качество жизни воронежцев», — говорится на сайте ведомства.

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