Казнет требует обеды за 500 тенге
Как пользователи Сети отреагировали на слова Бауыржана Байбека о том, что в алматинском ресторане можно дешево поесть.
Как пользователи Сети отреагировали на слова Бауыржана Байбека о том, что в алматинском ресторане можно дешево поесть.
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Заявление акима Алматы о том, что в мегаполисе можно вкусно пообедать за 500 тенге подхватили пользователи социальных сетей.
Художник Марат Дильманов предложил рассчитываться за обед новой купюрой «500 тенге» с портретом алматинского градоначальника.
Режиссер и публицист Тулеген Байтукенов совместил два свежих мема — «усохшую» на 200 граммов колбасу (так объяснили недовес продуктов в одном из супермаркетов) и «обед от Байбека».
Другой пользователь нашел связь между прежним аким Алматы Есимовым и нынешним Байбеком.
«Летим на вертолете в горы —> играем там в гольф —> спускаемся с гор на лыжах —> вкусно кушаем в ресторане за 500 тенге», — пишет пользователь.
«Вставлю-ка и я свои пятьсот тенге», — лаконично отметил Ринат Балгабаев.
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