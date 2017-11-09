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19:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казнет требует обеды за 500 тенге

Как пользователи Сети отреагировали на слова Бауыржана Байбека о том, что в алматинском ресторане можно дешево поесть.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Заявление акима Алматы о том, что в мегаполисе можно вкусно пообедать за 500 тенге подхватили пользователи социальных сетей.

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Художник Марат Дильманов предложил рассчитываться за обед новой купюрой «500 тенге» с портретом алматинского градоначальника.

Режиссер и публицист Тулеген Байтукенов совместил два свежих мема — «усохшую» на 200 граммов колбасу (так объяснили недовес продуктов в одном из супермаркетов) и «обед от Байбека».

Другой пользователь нашел связь между прежним аким Алматы Есимовым и нынешним Байбеком.

«Летим на вертолете в горы —> играем там в гольф —> спускаемся с гор на лыжах —> вкусно кушаем в ресторане за 500 тенге», — пишет пользователь.

«Вставлю-ка и я свои пятьсот тенге», — лаконично отметил Ринат Балгабаев.

Выступая на пресс-конференции, аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что после девальвации тенге цены в ресторанах для иностранцев стали очень низкими, поэтому пообедать там можно за 500 тенге.

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 Казнет требует обеды за 500 тенге
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