Список отпускаемых без рецепта лекарств обновлен
Из новой редакции списка исключены 100 наименований, но добавлены 129.
Из новой редакции списка исключены 100 наименований, но добавлены 129.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало список лекарственных средств, отпускаемых без рецепта.
«В новую редакцию списка добавлено 129 наименований новых лекарственных средств, также 100 наименований лекарственных средств, состоящих в действующем списке, исключены», — сообщается на сайте министерства.
Ранее список состоял из 1225 наименований лекарственных средств, а сейчас это цифра составляет — 1254.
Как отмечается в сообщении министерства, при выдаче лекарственных средств независимо от порядка выдачи, указанного на (в) упаковке, инструкции по применению,