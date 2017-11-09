Список отпускаемых без рецепта лекарств обновлен

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало список лекарственных средств, отпускаемых без рецепта.

«В новую редакцию списка добавлено 129 наименований новых лекарственных средств, также 100 наименований лекарственных средств, состоящих в действующем списке, исключены», — сообщается на сайте министерства.

Ранее список состоял из 1225 наименований лекарственных средств, а сейчас это цифра составляет — 1254.