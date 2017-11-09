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20:57 (мск), источник: Sputnik

Список отпускаемых без рецепта лекарств обновлен

Из новой редакции списка исключены 100 наименований, но добавлены 129.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало список лекарственных средств, отпускаемых без рецепта.

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«В новую редакцию списка добавлено 129 наименований новых лекарственных средств, также 100 наименований лекарственных средств, состоящих в действующем списке, исключены», — сообщается на сайте министерства.

Ранее список состоял из 1225 наименований лекарственных средств, а сейчас это цифра составляет — 1254.

Как отмечается в сообщении министерства, при выдаче лекарственных средств независимо от порядка выдачи, указанного на (в) упаковке, инструкции по применению, вкладышах-приложениях лекарственного средства, необходимо руководствоваться утвержденным списком.

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 Список отпускаемых без рецепта лекарств обновлен
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