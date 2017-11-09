В ЮАР лев набросился на автомобиль с туристами, чтобы «похвастаться»
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посетитель национального парка ЮАР снял на видео нападение льва на машину с туристами. Запись опубликована на канале Kruger Sightings.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посетитель национального парка ЮАР снял на видео нападение льва на машину с туристами. Запись опубликована на канале Kruger Sightings.
Автор видеоролика, 29-летний
По его словам, лев неоднократно пытался привлечь к себе ее внимание, однако львица отвечала ему лишь грозным рыком. После нескольких неудачных попыток хищник решил напасть на ближайшую машину, чтобы произвести впечатление на «возлюбленную». Стекла в автомобиле были подняты, и никто из людей не пострадал. Автор видео подчеркнул, что туристы, сидевшие в машине, никак не могли спровоцировать животное.
По словам инженера, за все время его путешествий на природе «это было самым страшным событием». Однако он добавил, что «такого никогда не видел и рад, что сумел задокументировать происшествие».