В ЮАР лев набросился на автомобиль с туристами, чтобы «похвастаться»

Автор видеоролика, 29-летний инженер-химик Марк Вильямс-Вин, утверждает, что, атаковав автомобиль, хищник хотел «похвастаться» перед самкой.

По его словам, лев неоднократно пытался привлечь к себе ее внимание, однако львица отвечала ему лишь грозным рыком. После нескольких неудачных попыток хищник решил напасть на ближайшую машину, чтобы произвести впечатление на «возлюбленную». Стекла в автомобиле были подняты, и никто из людей не пострадал. Автор видео подчеркнул, что туристы, сидевшие в машине, никак не могли спровоцировать животное.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xjiSDpn2JCI?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вильямс-Вин отметил, что после «атаки» самец повернулся к львице, будто хотел сказать: «Посмотри, какой я храбрый!».