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19:40 (мск), источник: РИА Новости

В ЮАР лев набросился на автомобиль с туристами, чтобы «похвастаться»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посетитель национального парка ЮАР снял на видео нападение льва на машину с туристами. Запись опубликована на канале Kruger Sightings.

Автор видеоролика, 29-летний инженер-химик Марк Вильямс-Вин, утверждает, что, атаковав автомобиль, хищник хотел «похвастаться» перед самкой.

По его словам, лев неоднократно пытался привлечь к себе ее внимание, однако львица отвечала ему лишь грозным рыком. После нескольких неудачных попыток хищник решил напасть на ближайшую машину, чтобы произвести впечатление на «возлюбленную». Стекла в автомобиле были подняты, и никто из людей не пострадал. Автор видео подчеркнул, что туристы, сидевшие в машине, никак не могли спровоцировать животное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вильямс-Вин отметил, что после «атаки» самец повернулся к львице, будто хотел сказать: «Посмотри, какой я храбрый!».

По словам инженера, за все время его путешествий на природе «это было самым страшным событием». Однако он добавил, что «такого никогда не видел и рад, что сумел задокументировать происшествие».

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