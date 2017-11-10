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00:51 (мск), источник: Publika.md

Опрос: чего в первую очередь ждут граждане Молдовы от правительства

Большинство граждан Молдовы ждут от правительства Филипа повышения зарплат и пенсий.

Большинство граждан Молдовы ждут от правительства Филипа повышения зарплат и пенсий. Таковы данные социологического опроса, который провели недавно исследователи Международного республиканского института.

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Таким образом, 35% опрошенных сообщили, что ждут повышения зарплат и пенсий. Ещё 29% считают необходимым создание новых рабочих мест.

Также респонденты говорили о необходимости борьбы с коррупцией. За это высказались 16% опрошенных.

В то же время, многие считают, что необходимо улучшить систему здравоохранения, усилить экономику, сделать цены доступнее и оказывать больше помощи пенсионерам.

И только 2% опрашиваемых высказались, что необходимо вернуть «украденный миллиард». Гораздо больше участников высказались за то, чтобы сотрудничество между премьером и президентом стало более прочным.

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