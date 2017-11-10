В Краснодаре Кубок ЧМ по футболу выставят в пяти местах
14 ноября впервые в истории в Краснодар прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
14 ноября впервые в истории в Краснодар прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
Краснодар станет пятнадцатой остановкой в маршруте тура кубка. Церемония встречи трофея состоится 14 ноября на стадионе ФК «Краснодар».
В Краснодаре в рамках тура награда Чемпионата мира будет выставляться в двух вузах — Кубанском государственном университете и Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, в телекомпании «Кубань-24», а также на стадионе «Кубань».
Специальный шатер установят около стадиона «Краснодар». Туда можно будет прийти в течение трех дней: 17 ноября увидеть кубок можно будет на территории стадиона с 10 до 20 часов; 18 ноября — с 10 до 15:30; 19 ноября — с 10 до 20 часов. В шатре будет установлена фотоаппаратура, и можно будет бесплатно получить фото с кубком.
Вход в шатер будет осуществляться по бесплатным билетам, получить которые можно будет у стадиона или заранее, зарегистрировавшись на сайте организатора проекта тура кубка
После Краснодара кубок отправится в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября. Официальная церемония встречи кубка состоится 21 ноября в «Скай Парке». В рамках тура запланирован визит в спортшколу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» — 22 ноября и медиавизиты 22 и 23 ноября. Публичное экспонирование для горожан и гостей города пройдет на площади флага перед мэрией (
Как сообщали Юга.ру, в июле состоялась церемония объявления маршрута кубка, который преодолеет более 50 стран. За 123 дня трофей преодолеет более 27 тыс. км.
Главный трофей Чемпионата мира по футболу сделан из чистого золота, весит более 6 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.