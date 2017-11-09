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9 ноября, источник: РИА Новости

Зритель вызвал Учителя на дуэль, чтобы восстановить честь царя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Режиссера Алексея Учителя вызвали на дуэль в Екатеринбурге из-за его фильма «Матильда», сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Режиссер в четверг в здании Ельцин Центра представил зрителям «Матильду», вышедшую в российский прокат 26 октября.

«Имею честь послать вам вызов на дуэль. Моими двумя секундантами вам будет вручен текст моего вызова. Прошу вас также назначить секундантов. Таким образом, будет восстановлена наша честь и честь государя», — сказал Учителю присутствовавший на просмотре «Матильды» руководитель центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин.

«Принимаю», — ответил Учитель.

Фильм «Матильда» рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.

Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство, однако, не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.

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