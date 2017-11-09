Зритель вызвал Учителя на дуэль, чтобы восстановить честь царя

Источник: РИА Новости

Режиссер в четверг в здании Ельцин Центра представил зрителям «Матильду», вышедшую в российский прокат 26 октября.

«Имею честь послать вам вызов на дуэль. Моими двумя секундантами вам будет вручен текст моего вызова. Прошу вас также назначить секундантов. Таким образом, будет восстановлена наша честь и честь государя», — сказал Учителю присутствовавший на просмотре «Матильды» руководитель центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин.

«Принимаю», — ответил Учитель.

Фильм «Матильда» рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.