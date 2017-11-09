Прогноз погоды на 10 ноября
10 ноября будет облачно. Ночью местами возможны небольшие дожди, днём без существенных осадков. Кроме того, завтра ожидается слабый туман.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
10 ноября будет облачно. Ночью местами возможны небольшие дожди, днём без существенных осадков. Кроме того, завтра ожидается слабый туман.
Кроме того, завтра ожидается слабый туман.
В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 8 градусов, в Бельцах и Оргееве — до 9. В Кишинёве столбики термометров поднимутся до 10 градусов, а в Тирасполе — до 11. В Леове и Комрате ожидается до 12 градусов тепла, в Кагуле до 13.
По прогнозам синоптиков 11 ноября немного потеплеет.