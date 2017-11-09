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9 ноября, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 10 ноября

10 ноября будет облачно. Ночью местами возможны небольшие дожди, днём без существенных осадков. Кроме того, завтра ожидается слабый туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 77% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Кроме того, завтра ожидается слабый туман.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 8 градусов, в Бельцах и Оргееве — до 9. В Кишинёве столбики термометров поднимутся до 10 градусов, а в Тирасполе — до 11. В Леове и Комрате ожидается до 12 градусов тепла, в Кагуле до 13.

По прогнозам синоптиков 11 ноября немного потеплеет.

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