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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: дочь Элвиса Пресли подаст на своих менеджеров в суд за растрату $100 млн

Певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, собирается подать в суд на своих бывших финансовых менеджеров за растрату $100 млн в течение десяти лет.

Певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, собирается подать в суд на своих бывших финансовых менеджеров за растрату $100 млн в течение десяти лет. Об этом сообщает портал TMZ, ознакомившийся с копией иска.

Пресли, среди прочего, утверждает, что ее главный менеджер, Барри Сигел, потратил принадлежащие ей $9 млн на покупку поместья в Великобритании и при этом не смог полностью за него расплатиться. Кроме того, по данным певицы, Сигел с 2012 года не выплачивал ее налоги, из-за чего она оказалась должна $7 млн.

В то же время Сигел обвинил Пресли в расточительстве и собирается подать встречный иск на $800 тыс. за невыплату гонораров. По его словам, у певицы еще в 2003 году были долги на $20 млн, и положение исправилось только благодаря менеджеру. Он добавил, что не раз просил ее сократить чрезмерные расходы.

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