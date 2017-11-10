СМИ: дочь Элвиса Пресли подаст на своих менеджеров в суд за растрату $100 млн

Певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, собирается подать в суд на своих бывших финансовых менеджеров за растрату $100 млн в течение десяти лет. Об этом сообщает портал TMZ, ознакомившийся с копией иска.

Пресли, среди прочего, утверждает, что ее главный менеджер, Барри Сигел, потратил принадлежащие ей $9 млн на покупку поместья в Великобритании и при этом не смог полностью за него расплатиться. Кроме того, по данным певицы, Сигел с 2012 года не выплачивал ее налоги, из-за чего она оказалась должна $7 млн.