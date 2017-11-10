Замедляющий старение продукт назвали ученые

Как удалось установить, в грибах содержится большое количество антиоксидантов эрготионеина и глутатиона. Эти вещества помогают нейтрализовать негативный эффект оксидативного стресса — повреждения клеток при реакциях окисления, которые наносят свободные радикалы — атомы кислорода с неспаренными электронами на внешнем электронном уровне. Профессор университета штата Пенсильвания Роберт Билмэн рассказал, что ущерб от свободных радикалов связан с риском развития таких заболеваний, как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.