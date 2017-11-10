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07:23 (мск), источник: Tengrinews

Замедляющий старение продукт назвали ученые

Американские ученые выяснили, что регулярный прием в пищу белых грибов позволит дольше сохранять молодость, так как в них содержатся два антиоксиданта, способных замедлить старение. Результаты исследования опубликованы на сайте Университета штата Пенсильвания.

Источник: Tengrinews

Как удалось установить, в грибах содержится большое количество антиоксидантов эрготионеина и глутатиона. Эти вещества помогают нейтрализовать негативный эффект оксидативного стресса — повреждения клеток при реакциях окисления, которые наносят свободные радикалы — атомы кислорода с неспаренными электронами на внешнем электронном уровне. Профессор университета штата Пенсильвания Роберт Билмэн рассказал, что ущерб от свободных радикалов связан с риском развития таких заболеваний, как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

Количество эрготионеина и глутатиона серьезно различалось у разных видов грибов, наибольшее количество этих веществ ученые обнаружили в белых грибах. При этом, как утверждают ученые, термическая обработка грибов при приготовлении не оказывает значительного влияния на содержание в них антиоксидантов.

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